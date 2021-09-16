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Haberler Ekonomi TUSAS, teknisyenlere sanal gerçekliği öğretti

TUSAS, teknisyenlere sanal gerçekliği öğretti

TUSAS, teknisyenlere sanal gerçekliği öğretti

16.9.2021

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sanal gerçeklikle 5 bin teknisyenine üretim ve tasarım eğitimi veriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitim kataloğu oluşturma hedefiyle önemli bir projeye imza attı. Endüstriyel üretim alanlarında yüksek öneme sahip iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında VR tabanlı içeriklerle geliştirilen projede ilk faz eğitimler başladı. TUSAŞ, üretim ve tasarım operasyonlarına yönelik eğitimlere de hazırlanıyor.
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