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Haberler Ekonomi Yabancılar mobil cihaz için kayıt yaptırabilecek

Yabancılar mobil cihaz için kayıt yaptırabilecek

Yabancılar mobil cihaz için kayıt yaptırabilecek

16.9.2021

YABANCI uyruklular, mobil cihazlarının kayıt altına alınmasına ilişkin başvurularını, yabancı kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazlar ile işletmecilerce finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Uluslararası daimi veri dolaşımı yapan cihazlar da yönetmeliğe dahil edildi.
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