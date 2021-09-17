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Haberler Ekonomi 900 bin esnafa vergi muafiyeti geliyor

900 bin esnafa vergi muafiyeti geliyor

AK Parti, vergi muafiyetini de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teklifte, yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafı, üreticileri, internet üzerinden kazanç sağlayanları ve mesleki lise öğrencilerini ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor

900 bin esnafa vergi muafiyeti geliyor

17.9.2021

AK Parti, vergi muafiyetini de kapsayan 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenmeler getiren kanun teklifi üzerinde çalışmalar tamamlanmak üzere. Teklifte, yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var. Bu teklifin, daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alıp yasa gerektiren düzenlemeler için hazırlandığı belirtiliyor. İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

CİRO 240 BİNDEN AZ İSE...
● Cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. ● Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsayacak. ● Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiriliyordu. Bu noktada da bir düzenleme getiriliyor. Artık destekler vergiye tabi olmayacak. ● İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber'lara vergi kolaylığı getiriliyor.

YOUTUBER'A KOLAYLIK
Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar, vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Düzenlemeyle yine vergi mükellefi olacaklar ama banka onlara yatan paradan stopaj ücretini doğrudan kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

STAJ ÜCRETİ DEVLETTEN
● Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerinde okuyanlara, staj yaptıkları işyerlerinde aylık 767 lira veriliyor. Bu paranın üçte biri işveren tarafından ödeniyor. Düzenlemeyle staj ücretinin tamamını devlet ödeyecek ve bu rakam bin liraya çıkarılacak. Lisede 9-10-11 ve 12. sınıflarda okuyup kalfalık yapanların aldığı ücret de artırılacak ve yeni düzenlemeyle bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işverenin ödemesine son verilecek. Ücretin tamamını devlet karşılayacak.

BEYANNAME YILDA 3 KEZ
● Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir, yılda 4 kez veriliyor. Bunda da bir değişikliğe gidiliyor. Teklifte yılda 4 kere değil, 3 kez beyanname verilmesi öngörülüyor. Beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.

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