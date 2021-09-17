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Haberler Ekonomi Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

17.09.2021, 11:49

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Doğuş Üniversitesi "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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