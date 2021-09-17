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Dünyanın sosunu Aydın’da üretiyor

AYDINLI girişimci Kubilay Alper, devletten hibe desteği alarak teknolojiyle donattığı fabrikasında 101 çeşit sos üretiyor. Aydın'da üretilen soslar, 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyanın sosunu Aydın’da üretiyor

17.9.2021

EFELER ilçesi Ovaeymir mahallesinde 4 yıl önce sos üretim tesisi kuran 28 yaşındaki Kubilay Alper, burada aylık 320 ton sos üretimine başladı. Pandemi döneminde ketçap mayonez türündeki soslara artan talep üzerine ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci üretim tesisi ve lojistik merkezini hizmete açan Alper, KOSGEB'in hibe desteğiyle fabrikasını son teknoloji ekipmanlarla donattı ve üretim kapasitesini artırdı. Günlük 16 ton sos üretimine ulaşan Kubilay Alper, ürettiği sosları iç pazarın yanı sıra Rusya, Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyor.

UFKUMUZ DA AÇILDI
DEVLET destekleri sayesinde ufkunun açıldığını dile getiren Alper, "Atadan kalma teknoloji ile sos üretiyorduk. KOSGEB'den aldığımız destek sayesinde fabrikamız 'Endüstri 4.0' standardına sahip hale geldi. Şu anda sahip olduğumuz üretim hattı dünyada sektörün bir iki dev firmasından başka hiçbir rakibimizde mevcut değil. Yani açıkçası KOSGEB hem önümüzü hem de ufkumuzu açtı. Herkese kendi işini kurmaları için KOSGEB'den destek almayı öneririm" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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