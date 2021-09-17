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Haberler Ekonomi Gaziantep Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

Gaziantep Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

Gaziantep Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

Gaziantep Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

17.09.2021, 11:52

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Gaziantep Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

Rektörlükten yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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