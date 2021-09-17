Hugo Boss, bin kişiyi daha istihdam edecek

Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hugo Boss'un Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, "Türkiye'ye sipariş kayması var. Ülkemizdeki şirketler bu süreci hükümetin de desteğiyle çok iyi yürütüyor. Bu sipariş kaymasından şirketimiz de payını alıyor. Önümüzdeki yıl çok ciddi bir büyüme beklentimiz var. Spor ürünlerinde büyüyoruz. Gelecek yıl yeni yatırımla 2 milyon, sonraki yıllarda 4-4.5 milyon adet üretim yapacağız. Bir dahaki yıl sonuna kadar bine yakın istidam sağlayacağız" dedi.

■ ERHAN GÜLENÇ