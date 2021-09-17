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Haberler Ekonomi İzmir'de marketlerde ‘fahiş fiyat’ denetimi

İzmir'de marketlerde ‘fahiş fiyat’ denetimi

İzmir’de marketlerde ‘fahiş fiyat’ denetimi

17.9.2021

İZMİR'DE son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzık başkanlığındaki ekip, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünlerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı. Rastgele seçilen ürünlerin fiyatları kasada karşılaştırıldı.
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