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Haberler Ekonomi Kuaför salonunda evcil hayvanları güzelleştiriyor

Kuaför salonunda evcil hayvanları güzelleştiriyor

Kuaför salonunda evcil hayvanları güzelleştiriyor

17.9.2021

ERCIYES Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi mezunu Esra Karabacak (23), KOSGEB desteğiyle Kayseri'de evcil hayvanlar için kuaför salonu açtı. Karabacak, 2020'de üniversiteden mezun olduktan sonra hayvan sevgisi daha baskın geldiği için bu yönde bir mesleğe yönelmek üzere yaptığı araştırmada, Kayseri'de evcil hayvanlara kuaför hizmetinin sadece kliniklerde verildiğini tespit etti.

Veteriner hekim olan babasının da desteğiyle işyeri açmak için kolları sıvayan, İstanbul ve Adana'da evcil hayvanlara yönelik kuaförlük kurslarına katılan genç girişimci, KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı kapsamında aldığı destekle iş yeri açtı. Karabacak, 2 kedi beslediğini, hayvan sevgisi olan herkesin bu mesleği yapabileceğini söyledi.
DEVLETIN genç girişimcilere işyeri açma konusunda çeşitli destekler verdiğini öğrenince hemen başvurduğunu belirten Karabacak, "5 bin lira aldım. Aynı zamanda benim ve yanımda çalıştırdığım veteriner teknikerin 1 yıllık sigorta primini de KOSGEB karşılayacak" diye konuştu..

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