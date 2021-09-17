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Haberler Ekonomi MSB duyurdu! Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" denildi.

MSB duyurdu! Gara’da 6 terörist etkisiz hale getirildi

17.09.2021, 10:36

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, Gara'ya hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: GARA'YA HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda bombardımanın görüntülerinden kısa bir kesite de yer verildi.

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