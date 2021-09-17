Sultani üzüm dünyanın ilk tercihi oldu

TÜRKİYE'NİN sofralık taze üzüm ihracatından elde edilen döviz yüzde 21'lik artışla 77 milyon dolara yükseldi. Sofralık üzüm ihracatı yüzde 32'lik artışla 54 bin 665 tondan 72 bin tona ilerledi. Sultani çekirdeksiz üzüm ise tüm dünyanın ilk tercihi oldu ve ihracatı yüzde 38'lik artışla 38.8 milyon dolardan, 53.7 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin sofralık üzüm ihracatından sultani çekirdeksiz üzümün yüzde 70 pay aldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Sofralık üzüm ihracatı yüzümüzü güldürdü" dedi.

HEDEF 200 MİLYON DOLAR

ÜZÜM ihracatından 2020 yılında 158 milyon dolar gelir sağlandığına dikkati çeken Uçak, "2021 yılı için belirlediğimiz 200 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sultani çekirdeksiz üzüm dışında, diyabet hastalarının gözdesi olan superior üzüm, ulaştığı 6.6 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ikinci sırada yer aldı.