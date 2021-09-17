Tüketici kredilerinde vade düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde yeni düzenleme yaptı.
Buna göre; 50 bin lira üzerindeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü.
Detaylar geliyor...
SON DAKİKA HABERİ: BDDK, 50 bin lira üzerindeki kredilerde vadeyi 24 aya düşürdü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde yeni düzenleme yaptı.
Buna göre; 50 bin lira üzerindeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü.
Detaylar geliyor...
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