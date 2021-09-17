Turunçgil ihracatı yüzde 15 yükseldi

TÜRKİYE'NİN turunçgil ihracatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 391 milyon 947 bin dolar oldu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre geçen yılın 8 ayında 665 bin 320 ton olan turunçgil ihracatı, bu yılın aynı döneminde 762 bin 227 tona ulaştı. İhracatta ilk iki sırada limon ve mandalina yer aldı. 304 bin 638 ton limon ihracatından 155 milyon 525 bin dolar, 263 bin 161 ton mandalina satışından da 141 milyon 964 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla limon ihracatı yüzde 63, mandalina dış satımı yüzde 13 artış gösterdi. Bu ürünleri greyfurt ve portakal takip etti.

DİĞER