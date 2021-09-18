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Haberler Ekonomi Afetzedelere 124,3 milyonluk kaynak aktarıldı

Afetzedelere 124,3 milyonluk kaynak aktarıldı

Afetzedelere 124,3 milyonluk kaynak aktarıldı

18.9.2021

Devlet, yaşanan doğal afetler sonrasında vatandaşın yaralarını sarıyor. Temmuz ayı sonrası yaşanan sel ve yangın afetlerinde nakdi yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yangın ve sel felaketleri sonrasında yaraların sarılması için muhtaçlık şartı aramadan toplam 124,3 milyon TL nakdi yardımda bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı kararıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin, elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi.

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