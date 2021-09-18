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Haberler Ekonomi Denizli’de oda başkanı oğlunu maaşa bağladı

Denizli’de oda başkanı oğlunu maaşa bağladı

Denizli’de oda başkanı oğlunu maaşa bağladı

18.9.2021

DENİZLİ'DE Konfeksiyoncular, Manifaturacılar, Perdeciler ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Atalay Coza, yasak olmasına rağmen oğlu Halil İbrahim Coza'yı oda personeli gibi gösterip maaşa bağladı. Coza'nın oğlunu 19 aydır maaşa bağlaması üyelerin tepkisini çekti. Yönetim Kurulu üyesi Güngör Sarıca, odayı zarara uğrattığı iddiasıyla Coza hakkında suç duyurunda bulundu. Sarıca, "Kendisi karar defterinin boş sayfalarına önce imza attırdı, sonra kararları deftere yazdı. Oda çalışanlarının SGK'ya prim borçları düzenli yatırılmadığı için borçlar birikince odaya ait araç satıldı ama şu anda da 60 bin liradan fazla borç gözükmekte. Personel alımına devam etmesine de anlam veremedik" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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