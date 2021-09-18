Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Dairenin giriş kapısının çelik, iç kapılarının Amerikan panel olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 04.11.2021 14:00 belirlendi.
Eskişehir'de icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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