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Eskişehir'de icradan satılık daire

Eskişehir'de bulunan 62 metrekare büyüklüğündeki daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

18.09.2021, 09:11