İndirimi fiyata yansıtmayan bayilere denetim

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için denetim talimatı verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı anımsatıldı. Buna karşın söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaştığı belirtilen açıklamada, "Bayiler tarafından indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve stoklarındaki sıfır kilometre araçları galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla müfettişler görevlendirildi. Denetimler halihazırda devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.