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Haberler Ekonomi Japonya’da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

Japonya’da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

Japonya’da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

18.9.2021

Japonya'da toplam ağırlığı 70 gram olan 3 adet Matsutake Mantarı sezonun ilk açık artırmasında 830 bin yene (yaklaşık 65 bin liraya) alıcı buldu. Rekor fiyata satılan mantarların kilosunun ise 11.85 milyon yen (yaklaşık 920 bin lira) olduğu belirtildi. Çam ağacında yetişen bir tür olarak bilinen Matsutake Mantarı, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretiliyor. Farklı baharat aromalı kokusuyla Japon, Kore ve Çin mutfaklarında tercih edilen mantar, Türkiye'de ise Antalya ve civarında görülebiliyor.

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