Mahkeme Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan 130 metrekare, 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Binanın bodrum katında ortak alanlar ve kapalı otopark olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 28.10.2021 14:00 belirlendi.
Mersin'de icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.