Mersin’de icradan satılık daire

Mahkeme Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan 130 metrekare, 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Binanın bodrum katında ortak alanlar ve kapalı otopark olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 28.10.2021 14:00 belirlendi.