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Haberler Ekonomi ‘Mısırda dane kaybı en aza indirilmeli’

‘Mısırda dane kaybı en aza indirilmeli’

‘Mısırda dane kaybı en aza indirilmeli’

18.9.2021

MANİSA İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Saruhanlı'da mısır üreticileriyle bir araya geldi. Biçerdöver ile hasat yapan Öztürk, "Dane kaybını düşürmek için biçerdöverlerin belgeli operatörlerce kullanılması gerekiyor. Ayarlar da yapılmalı" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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