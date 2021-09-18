  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi UNESCO miraslarına ‘Foto Safari’ başlıyor

UNESCO miraslarına ‘Foto Safari’ başlıyor

Türkiye’de turizm sektörü yeni çalışma ve projelerle kültür turizm gelirlerini artıracak. Türkiye Tanıtım Platformu da bu kapsamda 17 kültürel mirasın bulunduğu şehirleri tanıtmak için ‘UNESCO Touristica Photo Safari’ adlı projeyi hayata geçiriyor

UNESCO miraslarına ‘Foto Safari’ başlıyor

18.9.2021

Türkiye Tanıtım Platformu (TUTAP), yeni projesiyle kültür turizminin gelişmesine ve turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak. TUTAP, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) ile Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteklediği UNESCO Touristica Photo Safari projesi, 22 Eylül'de günü Kapadokya'dan başlayacak ve 2022 yılının Mayıs ayında sona erecek. Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, projede bu yıl Türkiye'nin UNESCO dünya kültürel miraslarından 17 ana unsurunun fotoğraflanacağı safariye tüm fotoğraf tutkunlarının katılabileceği bilgisini verdi.

FOTOĞRAFLAR YARIŞACAK
Her unsurda amatör ve profesyonellerden fotoğrafçıların fotoğrafları yarışacak. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek. Foto safarinin seçici kurul üyeleri Faruk Akbaş, Mustafa Seven, Prof. Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Erkan Tabakoğlu, Ali Murat Coruk, Serdar Karaduman gibi Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşuyor. Turizm sektörünün lider kuruluşlarından ve aynı zamanda projenin ana sponsoru olan Touristica'nın Başkanı Burak Tonbul, "Türk tatilcilere, güvenli ve sağlıklı bir tatil için yurt içinde tatil yapmaya davet ediyoruz" dedi. Tatil konsepti arasında, kültür turlarının da son dönemde yükselişe geçtiği ifade eden Tonbul, "Endişeleri gidermek için personel ve müşterilerimizin sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlamak bizim ilk önceliğimiz. Zaten Kültür Turizmi açık havada gerçekleşen en sağlıklı turizm çeşidi" dedi.

EKONOMİYE %25 KATKI
Firmaların hazırlayacağı hizmet paketlerinde mutlaka kültür turizmi programlarının yer alması gerektiğini kaydeden Tonbul, "Şu anda genel turizm gelirlerinin %10'unu oluşturan kültür turizminin %25'lere çıkmasını hedeflemeliyiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de UNESCO unsurlarının tanıtımında çeşitli çalışmalar yürüten Türkiye Tanıtma Platformu başkanı Fikret Yıldız ise, Türkiye'nin UNESCO kültürel mirasları açısından çok zengin bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "UNESCO kapsamında 19 ana unsurumuz, 94 adet de aday unsurumuz var. Kültür turları ve eko turizmin daha fazla öne çıkması gerekiyor. Çünkü ülkemiz kültürel miras değerlerinin zenginliği bakımından bunu hak ediyor" açıklamasını yaptı.

Yapılacak sehirler
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir), Bursa ve Cumalıkızık, Safranbolu (Karabük), Xanthos- Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul.

TOLGA TEKİN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UNESCO miraslarına ‘Foto Safari’ başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.