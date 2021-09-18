UNESCO miraslarına ‘Foto Safari’ başlıyor

Türkiye Tanıtım Platformu (TUTAP), yeni projesiyle kültür turizminin gelişmesine ve turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak. TUTAP, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) ile Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteklediği UNESCO Touristica Photo Safari projesi, 22 Eylül'de günü Kapadokya'dan başlayacak ve 2022 yılının Mayıs ayında sona erecek. Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, projede bu yıl Türkiye'nin UNESCO dünya kültürel miraslarından 17 ana unsurunun fotoğraflanacağı safariye tüm fotoğraf tutkunlarının katılabileceği bilgisini verdi.



FOTOĞRAFLAR YARIŞACAK

Her unsurda amatör ve profesyonellerden fotoğrafçıların fotoğrafları yarışacak. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek. Foto safarinin seçici kurul üyeleri Faruk Akbaş, Mustafa Seven, Prof. Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Erkan Tabakoğlu, Ali Murat Coruk, Serdar Karaduman gibi Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşuyor. Turizm sektörünün lider kuruluşlarından ve aynı zamanda projenin ana sponsoru olan Touristica'nın Başkanı Burak Tonbul, "Türk tatilcilere, güvenli ve sağlıklı bir tatil için yurt içinde tatil yapmaya davet ediyoruz" dedi. Tatil konsepti arasında, kültür turlarının da son dönemde yükselişe geçtiği ifade eden Tonbul, "Endişeleri gidermek için personel ve müşterilerimizin sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlamak bizim ilk önceliğimiz. Zaten Kültür Turizmi açık havada gerçekleşen en sağlıklı turizm çeşidi" dedi.



EKONOMİYE %25 KATKI

Firmaların hazırlayacağı hizmet paketlerinde mutlaka kültür turizmi programlarının yer alması gerektiğini kaydeden Tonbul, "Şu anda genel turizm gelirlerinin %10'unu oluşturan kültür turizminin %25'lere çıkmasını hedeflemeliyiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de UNESCO unsurlarının tanıtımında çeşitli çalışmalar yürüten Türkiye Tanıtma Platformu başkanı Fikret Yıldız ise, Türkiye'nin UNESCO kültürel mirasları açısından çok zengin bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "UNESCO kapsamında 19 ana unsurumuz, 94 adet de aday unsurumuz var. Kültür turları ve eko turizmin daha fazla öne çıkması gerekiyor. Çünkü ülkemiz kültürel miras değerlerinin zenginliği bakımından bunu hak ediyor" açıklamasını yaptı.



Yapılacak sehirler

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir), Bursa ve Cumalıkızık, Safranbolu (Karabük), Xanthos- Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul.

TOLGA TEKİN