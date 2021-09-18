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Haberler Ekonomi Yabancı girişimciye ‘Turkuaz Kart

Yabancı girişimciye ‘Turkuaz Kart

Yabancı girişimciye ‘Turkuaz Kart

18.9.2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nitelikli yatırımcı ve iş gücünü Türkiye'ye çekmek için hazırlanan "Turkuaz Kart"lardan ilkini iş insanı Steven Young'a teslim etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Turkuaz Kart", kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan ve Türkiye'ye katkı sağlayan yabancı bilim insanı veya araştırmacıların, Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla hazırlandı. Bakan Bilgin, "Turkuaz Kart sahiplerine Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş çıkış hakkı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı bütün hakları ve aynı zamanda kişinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor" diye konuştu.

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