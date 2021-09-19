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Haberler Ekonomi 80 maden işletmesine 2.5 milyon hibe verildi

80 maden işletmesine 2.5 milyon hibe verildi

80 maden işletmesine 2.5 milyon hibe verildi

19.9.2021

MADENCİLİKTE İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Finansal Destek Programı kapsamında 80 maden işletmesine 3 ayda 2.5 milyon lira hibe verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MİSGEP faydalanıcısı 80 yeraltı maden işletmesine üçüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği programda, şartları sağlayan işyerlerine Temmuz'da 732 bin, Ağustos'ta 850 bin, Eylül'de 898 bin olmak üzere 2 milyon 480 bin lira hibe verildi. Yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık verilen bu destek için işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destek alan işyerleri, çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de hizmet alabiliyor.
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