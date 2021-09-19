Aydın’a 3 milyon lira dane zeytin desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı, Aydın'da bin 748 üreticiye 3 milyon 141 bin 777 lira dane zeytin desteği ödemesi yaptı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, dane zeytin desteğiyle ilgili müjdeyi üreticilerle paylaştı. Savaş yaptığı açıklamada, "Aydın'ımızda, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 1748 çiftçimize, 3 milyon 141 bin 777 lira, bugün (dün) itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.İHSAN KARATAŞ