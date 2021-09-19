Bakanlıktan Torbalı’ya ‘Mobilya OSB’ müjdesi

İZMIR Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Torbalı Ticaret Odası'nın ortak projesi olan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay geldi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, OSB'nin hayata geçmesinin mobilya sektörüne can suyu olacağını ifade etti.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

İzmir'in ticaret hacminde önemli bir yere sahip olan mobilya sektörünün beklediği müjdeli haber geldi. Torbalı OSB'nin yanında bulunan hazineye ait 62.6 hektarlık arazide kurulacak Mobilya OSB'nin sınırları kesinleşti. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Mobilya OSB'ye olur verildiğini açıkladı.

Bundan sonraki süreçte İZTO, EBSO ve Torbalı Ticaret Odası'nın içinde bulunduğu Müteşebbis Heyet çalışmalarını hızlandıracak. Mevcut Torbalı OSB, Torbalı Mobilya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne dönüştürülerek mobilya sektörünün 626.242 metrekare alanda kümelenmesi sağlanacak. Mobilya OSB'nin 3 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.