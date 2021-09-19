İngiltere’nin kararı turizmi umutlandırdı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasının, özellikle kış sezonu ve gelecek yıl için umut verici olduğunu belirtti. Akdeniz ve Ege için önemli bir pazar olan İngiltere'nin Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibariyle seyahat sonrası zorunlu otel karantinasından çıkarması sektörü sevindirdi. Çorabatır, İngiltere'nin Türkiye'ye en fazla turist gönderen ilk 5 ülke arasında yer aldığını söyledi.

KIŞ TURİZMİ İÇİN OLUMLU

Türkiye'de 2019'da 2.5 milyon İngiliz'in tatil yaptığını, ağırlıklı olarak Akdeniz ile Ege kıyılarını tercih ettiklerini aktaran Çorabatır, "İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması turizm ve turizme bağlı diğer sektörler için son derece önemli, sevindirici bir karar. Bu durum hem turist sayısını hem de gelirini pozitif yönde etkileyecektir" dedi. Yaz sezonunun sonuna gelindiğine ancak İngilizlerin kış sezonu için de önemli bir potansiyeli barındırdığına işaret eden Çorabatır, kararın gelecek turizm sezonu için de umut verdiğini söyledi.