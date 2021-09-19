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Haberler Ekonomi İstanbul Okan Üniversitesi 56 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 56 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite kadrolarına 56 öğretim üyesi alınacak.

İstanbul Okan Üniversitesi 56 öğretim üyesi alacak

19.09.2021, 10:20

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Okan Üniversitesi'nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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