Kahve fiyatları yaklaşık yüzde 100 zamlandı

KAHVE fiyatlarına son bir ayda yüzde 100'e yakın zam geldi. Brezilya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların arttığı iddia ediliyor. Vatandaşlar fiyatların artması nedeniyle kahve tüketimlerini azaltacaklarını söyledi. Kahve fiyatlarındaki artış hem kahve satıcılarına hem vatandaşların cebine yansıdı. Ağustos'ta 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 100 liradan satılıyor.

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