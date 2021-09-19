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Haberler Ekonomi Kuru üzüm bedelleri 10 günde ödenecek

Kuru üzüm bedelleri 10 günde ödenecek

Kuru üzüm bedelleri 10 günde ödenecek

19.9.2021

MANİSA Ak Parti İl Başkanı Salih Hızlı, üreticilerin kuru üzümlerini bakanlığın açıkladığı taban fiyatın altına elden çıkarmamaları konusunda uyarıda bulundu, kuru üzüm bedellerinin 7-10 gün içerisinde ödeneceğini açıkladı. Hızlı, TMO'nun 17 Eylül itibariyle 3 bin üreticiden 22 bin tondan fazla üzüm aldığını açıkladı. Salih, TMO'nun son 3 yıldan beri kuru üzüm alımı gerçekleştirdiği, bunun üreticilerimiz için bir güvence ve gelir sigortası gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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