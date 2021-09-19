Kuru üzüm bedelleri 10 günde ödenecek

MANİSA Ak Parti İl Başkanı Salih Hızlı, üreticilerin kuru üzümlerini bakanlığın açıkladığı taban fiyatın altına elden çıkarmamaları konusunda uyarıda bulundu, kuru üzüm bedellerinin 7-10 gün içerisinde ödeneceğini açıkladı. Hızlı, TMO'nun 17 Eylül itibariyle 3 bin üreticiden 22 bin tondan fazla üzüm aldığını açıkladı. Salih, TMO'nun son 3 yıldan beri kuru üzüm alımı gerçekleştirdiği, bunun üreticilerimiz için bir güvence ve gelir sigortası gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

■ CÜNEYT HASÇELİK