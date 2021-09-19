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Haberler Ekonomi Limonu elinde kalan üreticinin canı yandı

Limonu elinde kalan üreticinin canı yandı

Limonu elinde kalan üreticinin canı yandı

19.9.2021

MUĞLA'NIN Ortaca ve Dalaman ilçelerinde üretilen limonların kesim zamanı gelmesine rağmen tüccarlar tarafından ilginin olmaması üreticileri kara kara düşündürüyor. Üreticiler, tüccarların ihracat olmadığını gerekçe göstererek geçtiğimiz yıl bahçeden 3 liraya satılan limonu, bu yıl 1.5 liradan almak istediklerini söyledi. Limon üreticisi, ihracatın açılması ve taban fiyat uygulamasının hayata geçmesini istedi. Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, geçen yıl 3 liradan alınan limona 1.5 lira verilmesine tepki gösterdi.

■ ÖMER KUNDAKÇI

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