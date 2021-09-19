Manisa’dan 5 ile % 50 hibeli damızlık koç

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca uygulamaya konulan 'Damızlık Koç Teke Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi' kapsamında, yüzde 50 hibeli damızlık koç-teke almaya hak kazanan yetiştiriciler için dağıtım ve sevkiyat işlemleri başladı. Manisa Salihli'de bulunan ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği bünyesinde faaliyet gösteren koçteke ağılından, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Bursa, Balıkesir ve Bilecik illerine de damızlık koçların sevk işlemleri başlatıldı.CÜNEYT HASÇELİK