Muğla’da mor patatesten altı ton ürün bekleniyor

ELVERIŞLI iklimi ve verimli topraklarıyla ürün çeşitliliği bakımından zengin olan Muğla'da, hasadına başlanan mor patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti. Uzak Doğu'ya sıklıkla tüketilen ve aroması dolayısıyla 'tatlı patates' olarak da bilinen kırmızı patates, Muğla topraklarına uyum sağladı. Datça, Marmaris, Fethiye, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Ula, Milas ve Yatağan'da 10 dekar alanda 60 ton civarında rekolte bekleyen üreticiler, mor patatesin hasadından memnun.

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