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Haberler Ekonomi Tarım Bakanlığı'na 118 çalışan alınacak

Tarım Bakanlığı'na 118 çalışan alınacak

Tarım Bakanlığı’na 118 çalışan alınacak

19.9.2021

TARIM ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi alacak. İşçi alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden 20-24 Eylül tarihlerinde alınacak. Her aday, İŞKUR'un internet sitesindeki listeden bir işyerine ve meslek dalına başvuru yapabilecek. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmadan Bakanlıkça noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.
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