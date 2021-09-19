DANIŞTAY 6'ncı Ceza Dairesi, İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin Karabağlar Uzundere mahallesindeki zeytinlik alana jeotermal enerji santralı kuyusu açılmasına yönelik projeye verdiği iptal kararını oybirliğiyle onadı. Projeye karşı çıkan 270 mahalleli, zeytinliklerde yapılacak olmasından dolayı projenin iptali için suç duyurusunda bulunmuştu. Açılan davada, 3 km'lik bölgede zeytinliklerin bulunması ve sondaj çalışmalarının çevreye zarar vereceği gerekçesiyle planın iptaline karar verilmişti.
Uzundere’ye ‘JES projesi’ iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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