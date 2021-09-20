110 ülkeye 11.9 milyon dolarlık çay ihraç edildi

TÜRKİYE, 2021'in Ocak-Ağustos döneminde 110 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 11 milyon 898 bin 412 dolar gelir elde etti. Yılın 8 aylık döneminde 3 bin 49 ton çay ihraç edildi. Bu dönemde Belçika'ya 4 milyon 868 bin 731, Almanya'ya 1 milyon 210 bin 136, ABD'ye 810 bin 115, KKTC'ye 510 bin 145, Fransa'ya 494 bin 672, Hollanda'ya ise 465 bin 285 dolarlık çay satıldı. Geçen yıldan farklı olarak Etiyopya, Litvanya, Hırvatistan, Danimarka, Polonya ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha çay gönderildi.