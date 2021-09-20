‘Hükümet teşvikleri yatırımı canlandırdı’

Ege Serbest Bölgesi'nde üretim yapan dünya hazır giyim devi Hugo Boss'un Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya'dan Türkiye ekonomisini karalayanlara tokat gibi bir açıklama geldi. Kaya, şu an Türkiye'de yatırım ortamının çok iyi olduğunu söyleyerek, "Biz ihracat yaptığımız için Türkiye piyasası bizi çok etkilemiyor. Ancak Türkiye'deki yatırım ortamı bence çok iyi. Teşvikler çok. Serbest bölgede olduğumuz için vergi teşviğinden faydalanamıyoruz ama SGK teşviği oluyor. Serbest bölgede olsak da istihdam teşviğinden çok faydalandık. Şimdi yeni yatırımdan dolayı bir talepte bulunacağız. Sanırım orada da olumlu yanıt gelecek. Yani ben yıllardır izliyorum, hükümetin politikasını bu konuda gerçekten çok cömertler ve yatırımcının önünü açan bir politika var Türkiye'de" dedi.



ÇOK SİPARİŞ ALIYORUZ

Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelerdeki üreticilerin Kovid-19 vakaları nedeniyle siparişlere yanıt veremez duruma geldiğini belirten Kaya, "Kovid-19 vakalarının Asya'daki şirketleri çok etkilemesinden dolayı Türkiye'ye sipariş kayması var. Ülkemizdeki şirketler bu süreci hükümetin de desteği ve politikalarıyla çok iyi yürütüyor. Önümüzdeki yıl şirketimizde çok ciddi bir büyüme beklentisi var. Spor ürünlerinde büyüyoruz. Bisiklet yaka ve polo yaka tişörtlerde bu yıl 500 bin, gelecek yıl yeni yatırımla 2 milyon, sonraki yıllarda 4-4.5 milyon adet üretim yapacağız. Gelecek yılın sonuna kadar 1000'e yakın istidam sağlayacağız" diye konuştu.



YATIRIM ORTAMI VAR

Yatırımların Türkiye'ye kaymasında çalışanların işlerini sahiplenmesinin önemli bir etken olduğunu belirten Kaya, geçen yılki İzmir depreminin ardından üretimin aksamadan devam etmesine Hugo Boss üst yöneticilerinin çok şaşırdığını ifade etti. Kaya, Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini, yatırım için çok güzel bir ortamın olduğunu düşündüklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Türkiye'de yatırımı destekleyen bir ortam var. Serbest bölgede olsak da istihdam teşvikinden çok faydalandık. Yeni yatırım için de teşvik başvurusu yapacağız. Yeni istihdamımızın yarısını İŞKUR ile birlikte sağlıyoruz. Salı ve perşembe günleri iş görüşmeleri yapıyoruz."

ERHAN GÜLENÇ