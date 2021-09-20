İzmir Bornova’da icradan satılık bina

Mahkeme İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 4 katlı bina için satış kararı verdi. Binanın zemin katında 2 adet dükkan, normal katların ise mesken olarak kullanıldığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Binanın satış tarihi olarak 08.12.2021 14:30 belirlendi.