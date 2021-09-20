“İzmir’e göç arttıkça ev fiyatları yükseliyor”

Hafta başı sohbetlerinin bu günkü konuğu Karşıyaka Müteahhitler ve İşadamları Derneği (KAMİAD) Başkanı Ahmet Akyüz... Sektörlerinin içinde bulunduğu durumu, projelerini ve konut fiyatlarındaki artışı Yeni Asır için değerlendiren Akyüz, sürekli artan girdi maliyetleri nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini ama meslektaşlarının buna rağmen fiyat artışına gitmemeye çabaladıklarını söyledi. Akyüz, İzmir'in yoğun göç almasıyla arz-talep dengesinin bozulduğunu ve konut fiyatlarının yükseldiğini söyledi.





■ Derneğiniz ve çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Derneğimiz 1996'da beton ve demir karteline karşı kuruldu. Amacı müteahhitlerin çıkarlarını korumak ve bu kartellerle mücadele etmekti. Örnek vermek gerekirse son dönemde artan çimento fiyatlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu artışla mücadele ettik ve şu anda çimento ihracatı kayda değer mallar listesine alındı. Beklentimiz bu fiyatların düşmesi yönünde. Çalışmalarımıza gelince, biz sivil imar komisyonu kurduk. Burada branşında uzman kişiler var. Belediye başkanımızın başkanlığında ayda bir toplanıyoruz. Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme adına çok önemli kararlar alıyoruz. Bürokrasi, belediye ve kamunun tıkandığı noktada görev üstleniyoruz.



■ Sektör olarak yaşadığınız en büyük sıkıntılar neler?

Şu anda müteahhitlerin en büyük sıkıntısı demir, beton zamları, kredilerin yüksek olması ve kentsel dönüşümün hızlandırılamamasıdır. Karşıyaka'da ek olarak arsa stoğu problemleri var. İlçede şu anda arsa bulmak zor. Kat maliklerini bir araya getirerek çözüm konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Fiyatlar çok yüksek olduğu için fiyat veremiyoruz. İnsanların sürekli olarak bir konut ihtiyacı vardır. İzmir'de ve Karşıyaka'da şu anda konut açığı var. Ama fiyatlar yükseliyor, ayrıca ev yapmak için elimizde arsa yok.



SÜRECİ İDARE EDİYORUZ

■ Fiyat artışını müteahhitlere bağlayanlar var. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Meslektaşlarım fiyat artışına gitmemeye çalışıyor ama son 10 ayda girdi fiyatları aşırı derecede yükseldi. Bu artışlarda müteahhitlerin de suçlandığını duyuyoruz. Bu kesinlikle yanlış. Devir kazanç devri değil. Müteahhitler artık eskisi kadar kazanç elde edemiyor. Şu anda süreci idare edebiliyoruz. Bakanlığımız bazı mallara müdahele etti, girdi fiyatlarının düşeceğine inanıyoruz.



ARZ TALEP DENGESİ BOZULDU

İzmir, emlak fiyatlarının en çok arttığı şehirlerin başında geliyor. Neden?

İZMİR'DE bu artış en çok şehrin uyandırdığı cazibeden kaynaklanıyor. Özellikle İzmir-İstanbul otoyolunun açılmasının ardından buraya yoğun bir göç yaşanmaya başladı. Eskiden İstanbul'un aldığı göçün çoğunu artık İzmir alıyor. Bu durum arz-talep dengesini de bozduğu için konut fiyatlarında aşırı artışlar ortaya çıkıyor.

MERT ALPDÜNDAR