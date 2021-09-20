Konya Selçuklu’da icradan satılık daire

Mahkeme Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 157 metrekare 4+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin antre, salon, dört oda, banyo, tuvalet, mutfak ve holden oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 15.11.2021 14:15 belirlendi.