‘Kuru incir bu sene çok kıymetli olacak’

İZMİR Tire'de incir üretimi iklim kurbanı oldu. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, üreticiye incirini satmak için acele etmemesi uyarısında bulunarak, "Kışın ağaçlar yeterince soğuklama yapamadı ve incirler erken sürgün verdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle incir ağaçları strese girdi. Bu yıl Tire'de incir üretiminde yüzde 40 düşüş bekliyoruz. Bu da incirin çok kıymetli olacağını gösteriyor. Üretici, ürününün ihtiyacı kadarını satsın, geri kalanını deposuna koysun. Bu yıl dünyada kuru incir üretimi çok değil" dedi.

■ NADİR UYSAL