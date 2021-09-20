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Haberler Ekonomi Marmaris, İngiliz turistleri bekliyor

Marmaris, İngiliz turistleri bekliyor

Marmaris, İngiliz turistleri bekliyor

20.9.2021

Muğla'ya en fazla turistin geldiği İngiltere'de Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasıyla turizmciler, yazın sonlarına doğru turist beklentisini artırdı. İngiltere hükümeti 3 haftada bir güncellediği seyahat listesinde yaptığı değişiklikleri açıkladı ve Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 8 ülkenin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu. İngiltere'nin aldığı kararın geç ama sevindirici olduğunu söyleyen Marmarisli turizmciler, Ekim ve Kasım'da turist sayısının artmasını bekliyor.

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