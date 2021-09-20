Marmaris, İngiliz turistleri bekliyor

Muğla'ya en fazla turistin geldiği İngiltere'de Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasıyla turizmciler, yazın sonlarına doğru turist beklentisini artırdı. İngiltere hükümeti 3 haftada bir güncellediği seyahat listesinde yaptığı değişiklikleri açıkladı ve Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 8 ülkenin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu. İngiltere'nin aldığı kararın geç ama sevindirici olduğunu söyleyen Marmarisli turizmciler, Ekim ve Kasım'da turist sayısının artmasını bekliyor.