GEÇEN hafta 2 buçuk liraya satılan tane marulun fiyatı bu hafta 5 lira oldu. Semt pazarlarında bu hafta yeşillik ürünlerinde en çok zamlanan ürün marul oldu. Yüzde 100'e yakın artışla 2 buçuk liraya satılan marul fiyatının 5 liraya çıkmasının, ürünün azlığından kaynaklandığı açıklandı.
Marul 10 günde iki kat zamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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