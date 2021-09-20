Marul 10 günde iki kat zamlandı

GEÇEN hafta 2 buçuk liraya satılan tane marulun fiyatı bu hafta 5 lira oldu. Semt pazarlarında bu hafta yeşillik ürünlerinde en çok zamlanan ürün marul oldu. Yüzde 100'e yakın artışla 2 buçuk liraya satılan marul fiyatının 5 liraya çıkmasının, ürünün azlığından kaynaklandığı açıklandı.