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Haberler Ekonomi Marul 10 günde iki kat zamlandı

Marul 10 günde iki kat zamlandı

Marul 10 günde iki kat zamlandı

20.9.2021

GEÇEN hafta 2 buçuk liraya satılan tane marulun fiyatı bu hafta 5 lira oldu. Semt pazarlarında bu hafta yeşillik ürünlerinde en çok zamlanan ürün marul oldu. Yüzde 100'e yakın artışla 2 buçuk liraya satılan marul fiyatının 5 liraya çıkmasının, ürünün azlığından kaynaklandığı açıklandı.

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