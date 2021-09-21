Afyonkarahisar’da icradan satılık daire

Mahkeme Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan 4+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluştuğu, duvarlarının alçı sıva üzeri boyalı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 27.10.2021 14:00 belirlendi.