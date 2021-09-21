Fahiş zamlara karşı eylem planı devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek tepki gösterdiği gıdada fahiş fiyatlara karşı çeşitli tedbirler peyderpey hayata geçirilecek. Piyasa, stok takibi etkin şekilde sürerken, ürün bazında yeni önlemler devreye girecek. Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen Erken Uyarı Sistemi ile sözleşmeli tarım mekanizmalarına ilişkin çalışma 30 Eylül'de tamamlanacak. Aynı dönemde tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program'da da gıda politikalarının fiyat istikrarını sağlamada öncü rol oynayacağı vurgulanarak atılacak adımlar sıralandı.



MALİYETLER DÜŞECEK

Fiyat İstikrarı Komitesi, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlayarak etkinliğini artıracak. Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik "Erken Uyarı Sistemi" olmak üzere büyük veri ve veri analiz sistemleri oluşturularak, etkin şekilde kullanılacak. Gıda arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak. Gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini düşürecek olan Halk Yasası da Meclis'e sunulacak. Gıda Bankacılığıyla ilgili düzenleme 31 Aralık'ta tamamlanacak.

FİYATI ARTMADAN TEDBİR ALINACAK

YENİ sistemle Tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığı ürün bazında zamanlı bir şekilde tespit edilecek. Fiyat izleme sistemiyle tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Arz izleme sisteminden gelen verilere göre, yurtdışı fiyatlar, diğer yapısal unsurlar tasnif edilerek gıda ürünlerinin fiyatlarına yansımadan tedbir alınacak.

HAZAL ATEŞ