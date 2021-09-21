Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 150 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın üzerinde ağaç ,zeytinlik vb tarım mahsullerinin bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanınn satış tarihi olarak 09.11.2021 11:45 belirlendi.
İzmir'de icradan satılık 150 metrekare arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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