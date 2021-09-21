Kuru domates ihracatı 100 milyon $’a koşuyor

Akdeniz mutfağının en önemli lezzetlerinden kuru domateste, Türkiye 100 milyon dolar ihracata koşuyor. Dünya genelinde ilk beşte yer alan Türkiye, 2021 yılının Ocak -Ağustos döneminde kuru domates ihracatını yüzde 29'luk artışla 48 milyon dolardan, 62 milyon dolara taşıdı. Anadolu güneşinde kurutulan domatesler, makarnalardan salatalara, kahvaltılardan çorbalara, pilavlardan et, tavuk ve balığa kadar geniş bir yelpazedeki yemeklere lezzet veriyor. Kuru domatesin aynı zamanda şifa deposu olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nin kuru domates üretim ve ihracatında lider konumda olduğunun altını çizdi.



Hayrettin Uçak



ABD İLK SIRADA GELİYOR

Türkiye'nin 2021 yılında yaptığı 62 milyon dolarlık kuru domates ihracatının 60 milyon dolarlık büyük diliminin Ege İhracatçı Birlikleri üyelerince yapıldığı bilgisini veren Uçak, "Anadolu topraklarında yetişen 15 milyon ton taze domateslerden elde edilen kuru domatesleri ABD'den İtalya'ya, Kanada'dan Almanya'ya, Brezilya'dan Japonya'ya 100'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 2021 yılı sonunda kuru domates ihracatımızı 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Kuru domates ihracatının yüzde 42'sinin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurgulayan Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde kuru domates ihracatında gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) değişikliği gündemde. GTİP değişikliği sonrasında AB'ye ihracatımız 8 bin 900 tonu geçtiği takdirde yüzde 14 gümrük vergisi gündeme gelecek. GTİP değişikliğine ihtiyaç yok. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın ihracatçılarımızın beklentisine uygun bir sonuç elde edeceklerine inancımız tam." ABD'ye 2021 yılının ilk 8 ayında yüzde 69'luk artışla 11 milyon 75 bin dolarlık kuru domates ihraç edildi. ABD bu talebiyle İtalya'yı geçti. Aynı dönemde İtalya'ya yapılan ihracat yüzde 28'lik artışla 9,6 milyon dolara çıktı.