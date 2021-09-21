  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Manisa esnafına 1,5 milyar TL kredi

Manisa esnafına 1,5 milyar TL kredi

Manisa esnafına 1,5 milyar TL kredi

21.9.2021

MANİSA 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOB) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Recep Çınar güven tazeledi. Saruhan Hotel'de gerçekleşen genel kurula TESKOMB Genel Başkanvekili Bahri Şarlı da katıldı. Çınar başkanlığındaki bölge birliği yönetiminde Ali Ayan, Fatih Çataldere, Hasan Genli, Ali Kan, Erdal Tunca, Ruhi Çoban, Nali Aydeniz ve Ali Yiğen yer aldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa esnafına 1,5 milyar TL kredi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.