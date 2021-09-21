Manisa esnafına 1,5 milyar TL kredi

MANİSA 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOB) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Recep Çınar güven tazeledi. Saruhan Hotel'de gerçekleşen genel kurula TESKOMB Genel Başkanvekili Bahri Şarlı da katıldı. Çınar başkanlığındaki bölge birliği yönetiminde Ali Ayan, Fatih Çataldere, Hasan Genli, Ali Kan, Erdal Tunca, Ruhi Çoban, Nali Aydeniz ve Ali Yiğen yer aldı.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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