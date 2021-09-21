Sepette fiyat oyunu

GIDA fiyatları üzerindeki denetimler artırılırken, yemeiçme sektörü de Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Türkiye'nin önde gelen bir sanal yeme-içme platformunda fiyatlara "önce bindirim, sonra indirim" yapıldığını ortaya çıkardı. "İndirim yağmuru" adı altında sepette oynanan oyunu örneklendiren bakanlık, örneğin uygulamada tavuk kanatın yüzde 50 indirimli iddiasıyla 60 lira yerine 30 liraya satıldığını, ancak yemeğin esas fiyatının lokantaya ait menüde 27 lira olduğunu belirledi. Bakanlık bu tarz indirim oyununa giden 6 firmanın reklamlarını yasakladı. Türkiye'nin önde gelen bir yeme-içme uygulamasında yapılan "İndirim Yağmuru" adı altındaki kampanyada fiyatlara "önce bindirim, sonra indirim yapıldığı ortaya çıkarıldı.



■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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