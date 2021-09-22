Bin firmadan 157’si Egeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi'nden 157 firma yer aldı. İzmir listede 80 firmayla İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunuyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre Vestel Ticaret A.Ş. Ege'de en çok ihracat yapan firma olurken, Türkiye listesine 4. sıradan girdi. İzmir'de üretim yapan Tüpraş, Habaş, Star Rafineri listede üst basamaklarda yer bulurken, Pergamon Status, İzmir birincisi oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Listedeki güçlü konumumuzu koruyoruz. Ege'den aylık ihracatımız 2021 yılında 2,5 milyar dolar bandına oturdu. 2021 yılı sonunda 30 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz. İhracat şampiyonlarımız bu hedefe en büyük katkıyı sağlayacak" diye konuştu.

İHRACATTA İKİNCİ ATILIM DÖNEMİ

Gelecek yıl küresel ekonominin büyüme ivmesini sürdürmesi, küresel ticaret hacminin de buna eşlik etmesi beklenirken, Türkiye 31 Aralık itibariyle ihracatta menzili artıran adımlara sahne olacak. Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçı rekabet avantajı, ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkede alacak sigortası ve alıcı krediyle desteklenecek. Kredi Garanti Fonu, katma değeri yüksek üretimi, nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek. Uzak ülkeler stratejisi uygulamaya girecek ve küçük işletmeleri, genç ve kadınları ihracata teşvik için yeni özel programlar devreye alınacak.



HAZAL ATEŞ/ANKARA