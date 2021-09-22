Mahkeme Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan 67 metrekare dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın zeminlerinin seramik kaplı ,duvarlarının sıvalı boyalı olduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dükkanın satış tarihi olarak 08.11.2021 12:00 belirlendi.
Manisa'da icradan satılık dükkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.